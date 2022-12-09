Об этом передает глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич в телеграмме.

Рашисты попали в здание больницы в Херсоне - снаряды повредили детское отделение и морг.

К счастью, никто не пострадал.

В течение 8 декабря войска РФ совершили 68 обстрелов Херсонской области. От огня минометов, артиллерии, танков и РСЗО пострадала гражданская инфраструктура, восемь человек ранены.

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