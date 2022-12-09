Захватчики обстреляли медучреждение Херсона
Утром 9 декабря вражеские войска били по Херсону. Снаряды РФ прилетели в медицинское учреждение
Об этом передает глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич в телеграмме.
Рашисты попали в здание больницы в Херсоне - снаряды повредили детское отделение и морг.
К счастью, никто не пострадал.
- В течение 8 декабря войска РФ совершили 68 обстрелов Херсонской области. От огня минометов, артиллерии, танков и РСЗО пострадала гражданская инфраструктура, восемь человек ранены.
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