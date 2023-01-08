Захватчики обстреляли Херсон из зажигательных боеприпасов
Ночью 8 января россияне обстреляли Таврический микрорайон Херсона из зажигательных боеприпасов
Об этом проинформировал глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
Ночью 8 января российские захватчики атаковали Херсон из зажигательных боеприпасов, под вражеским огнем оказался Таврический микрорайон.
"К счастью, эта атака рашистов обошлась без жертв среди мирных людей и разрушения гражданской инфраструктуры", - отметил Янушевич.
Ранее он также сообщал, что за сутки 7 января захватчики 19 раз атаковали Херсонщину: россияне били артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА. Из-за действий РФ пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсонского и Бериславского районов, человек получил ранения.
- Напомним, в ночь на 8 января россияне нанесли 7 ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке, также под атакой оказались Курахово и пгт Кураховка.
- В ночь с 7 на 8 января российские террористы нанесли удары по Харьковской области: глава ОВА Олег Синегубов сообщил о 2 "прилетах" в Мерефе.
- Тогда же россияне били по окрестностям Запорожья.
- Ночью 8 января оккупанты били по Никопольщине из тяжелой артиллерии: под вражеским огнем оказались Мировская и Красногригорьевская общины.
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