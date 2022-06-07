Захватчики обстреляли из артиллерии Сумщину: повреждены дома и линия электропередач

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сумщина. В ночь на 7 июня российский враг обстрелял Середину-Буда. Обстрел начался около 5 утра, было 7 выстрелов из миномета, и за ним открыли и артиллерийский огонь", - написал он.

По меньшей мере 6 домов, хозяйственная постройка и гараж - повреждены, бушуют пожары.

Повреждена также и линия электропередач.

Информация по разрушениям уточняется. Предварительно – погибших и раненых среди местного населения нет.

Вечером 6 июня российские захватчики нанесли по Сумской области около 40 ударов из минометов и, вероятно, из САУ.

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