Захватчики обстреляли из артиллерии Сумщину: повреждены дома и линия электропередач
Российские войска в ночь на 7 июня обстреляли из артиллерии Середину-Буда в Сумской области. Повреждены не менее 6 домов
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Сумщина. В ночь на 7 июня российский враг обстрелял Середину-Буда. Обстрел начался около 5 утра, было 7 выстрелов из миномета, и за ним открыли и артиллерийский огонь", - написал он.
По меньшей мере 6 домов, хозяйственная постройка и гараж - повреждены, бушуют пожары.
Повреждена также и линия электропередач.
Информация по разрушениям уточняется. Предварительно – погибших и раненых среди местного населения нет.
- Вечером 6 июня российские захватчики нанесли по Сумской области около 40 ударов из минометов и, вероятно, из САУ.
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