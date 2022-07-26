Захватчики обстреляли два района на Днепропетровщине: повреждена линия электропередач

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Ночь на 26 июля в Днепропетровской области превратилась в ночь бесконечных воздушных тревог, которые в итоге завершились обстрелами. На этот раз рашисты ударили по Криворожскому и Никопольскому районам.

Как сообщил Валентин Резниченко, в Широковской громаде враг попал из ствольной артиллерии по селу Кошевое, где повредил линию электропередач. Люди не пострадали. А Красногригорьевскую и Марганецкую громады накрыл огнем из РСЗО. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

"В других районах области на эту минуту спокойно", - подытожил Резниченко.

В ночь на 25 июля россияне выпустили по Никопольскому району Днепропетровщины до 40 реактивных снарядов, из артиллерии обстреляли Криворожский район, а по Днепровскому району прилетели две вражеские ракеты.

С 24 февраля Днепропетровская область приняла более 300 тыс. внутренних переселенцев

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb