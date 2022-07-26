Захватчики обстреляли два района на Днепропетровщине: повреждена линия электропередач
Российская армия обстреляла Днепропетровщину: люди не пострадали
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
Ночь на 26 июля в Днепропетровской области превратилась в ночь бесконечных воздушных тревог, которые в итоге завершились обстрелами. На этот раз рашисты ударили по Криворожскому и Никопольскому районам.
Как сообщил Валентин Резниченко, в Широковской громаде враг попал из ствольной артиллерии по селу Кошевое, где повредил линию электропередач. Люди не пострадали. А Красногригорьевскую и Марганецкую громады накрыл огнем из РСЗО. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.
"В других районах области на эту минуту спокойно", - подытожил Резниченко.
- В ночь на 25 июля россияне выпустили по Никопольскому району Днепропетровщины до 40 реактивных снарядов, из артиллерии обстреляли Криворожский район, а по Днепровскому району прилетели две вражеские ракеты.
- С 24 февраля Днепропетровская область приняла более 300 тыс. внутренних переселенцев
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