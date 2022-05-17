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Захватчики обстреляли больницу в Северодонецке и нанесли авиаудары по Попаснянской общине в Луганской области, в области по меньшей мере 10 погибших

17 мая, 2022 вторник
08:11
война с Россией

Россия утром 17 мая обстреляла в Луганской области северодонецкое и попаснянское направление, в результате чего - десять погибших и трое раненых

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграмм.

"Утром огонь артиллерии враг вновь направил на Северодонецкую городскую многопрофильную больницу, где теперь повреждены еще два корпуса. Зафиксировано попадание в здание Северодонецкого научно-производственного объединения "Импульс", известного своими разработками по всему миру", - написал он.

Из-за обстрелов Луганской области десять человек погибли, еще трое ранены, указал Гайдай.

В Северодонецке разрушены магазин строительных материалов и четыре многоэтажки. Еще четыре дома потерпели разрушения в Рубежном, два – в Лисичанске.

По меньшей мере, два авиационных удара нанесли россияне по селам Попаснянской общины. Разрушения получили три дома во Врубовке, четыре – в Камышевасе, по два – в Новозвановке и Троицком, три – в Тошковке Горной общины.

Горная община пережила очередной артобстрел, из-за чего повреждены девять домов, еще шесть – в Золотом.

Как отметил Гайдай, штурмуя Горную общину, россияне вынуждены были отойти, как и в районе Сиротино близ Северодонецка. При этом враг понес значительные потери.

"В общей сложности на фронте в течение 16 мая отбиты 11 атак россиян. Уничтожен зенитный ракетный комплекс "тор", пять танков, шесть артиллерийских систем (из них три РСЗО), 12 единиц боевой бронированной техники, один автомобиль. Подразделения ПВО сбили один вражеский самолет" Су-25 и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", - подытожил глава ОВА.

  • Напомним, враг пытается возобновить наступление на Славянском направлении и производит на месте уничтожения десантного катера в Черном море подъемно-спасательные работы.

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