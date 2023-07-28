Захватчики обстреляли Авдеевку: убили местного жителя и ранили еще двоих мужчин
В четверг, 27 июля, войска РФ обстреляли Авдеевку Донецкой области, попав в двухэтажный дом
Об этом сообщила спикер прокуратуры Донетчины Анастасия Медведева, передает Суспільне.
"Российские военные попали по двухэтажному дому, в результате погиб 47-летний местный житель. Также получили осколочные ранения двое мужчин в возрасте 49 и 64 года. Их в тяжелом состоянии доставили в больницу", - сказала Медведева.
Оккупанты совершили обстрел в полдень, вероятно, из артиллерии.
Прокуратура начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.
Накануне оккупанты обстреляли 5 населенных пунктов в Донецкой области, убив 45-летнего мирного жителя и ранив еще шесть гражданских.
24 июля оккупанты ударили по водоему в Константиновке Донецкой области, на берегу которого отдыхали люди: в результате обстрела погибли 10-летний мальчик, девочка 2011 года рождения и 28-летний мужчина. Кроме того, 6 человек были ранены, из них трое – дети.
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