Об этом сообщила спикер прокуратуры Донетчины Анастасия Медведева, передает Суспільне.

"Российские военные попали по двухэтажному дому, в результате погиб 47-летний местный житель. Также получили осколочные ранения двое мужчин в возрасте 49 и 64 года. Их в тяжелом состоянии доставили в больницу", - сказала Медведева.

Оккупанты совершили обстрел в полдень, вероятно, из артиллерии.

Прокуратура начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Накануне оккупанты обстреляли 5 населенных пунктов в Донецкой области, убив 45-летнего мирного жителя и ранив еще шесть гражданских.

24 июля оккупанты ударили по водоему в Константиновке Донецкой области, на берегу которого отдыхали люди: в результате обстрела погибли 10-летний мальчик, девочка 2011 года рождения и 28-летний мужчина. Кроме того, 6 человек были ранены, из них трое – дети.