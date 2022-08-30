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Захватчики наступали в направлениях Зайцевого, Шумов, Марьинки и Кодемы, успеха не имели

30 августа, 2022 вторник
07:42
война с Россией

Оккупанты попытались штурмовать в направлении Шнурков, а также вели наступательные бои в направлениях Зайцевого, Шумов и Кодемы. Получили отпор и отступили

Об этом в фейсбуке пишет Генштаб ВСУ.

"Противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей", - говорится в сообщении.

Российские оккупанты продолжают наносить авиационные и ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины.

На Славянском направлении подразделения врага продолжали обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня недалеко от Большой Камышевахи, Краснополья, Дмитровки, Бражковки, Долины и Богородичного.

Противник пытался вести воздушную разведку беспилотником в районе Богородичного. Летательный аппарат уничтожили украинские защитники.

Подразделения противника предприняли попытку ведения штурмовых действий в направлении Шнурков, успеха не имели, отошли.

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Звановки, Северска, Верхнекаменского и Славянска. Нанесли авиаудары возле Григоровки и Пришиба.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Соледара, Долины, Зайцевого и Белогоровки. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Соледар и Кодема, а также ракетный удар возле Константиновки.

Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Зайцевого, Шумов и Кодемы. Получили отпор и отступили.

На Авдеевском направлении продолжаются артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Опытное, Первомайское, Авдеевка, Марьинка, Новоалександровка, Водяное, Новомихайловка и Тоненькое. Противник вел наступательные бои в направлениях Марьинки и Новомихайловки, успеха не имел, отошел. Вел разведку в направлении Опросного.

На Новопавловском направлении вражеского огневого воздействия подверглись территории возле Угледара, Великой Новоселки, Пречистовки, Новополя и Зеленого Поля.

На Запорожском направлении противник обстреливал районы населенных пунктов Новоданиловка, Гуляйпольское, Волшебное, Полтавка, Малые Щербаки, Железнодорожное, Новоивановка и Дорожнянка. Нанес авиационных ударов неподалеку от Новоданиловки, Новоселки, Каменского и Степного. Вел воздушную разведку беспилотниками в районах Орехова, Гуляйполя и Новоандреевки.

На Южнобужском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Александровка, Степная Долина, Лиманы, Благодатное, Мирное, Котлярово, Шевченково, Новониколаевка, Первомайское, Партизанское, Широкое, Красная Долина, Красный Яр, Мураховка, Лозовое, Трудолюбовка, Зеленодольськ, Ольгине та Добрянка. Нанес авиационный удар возле Андреевки.

Вел наступательные бои в направлении Потемкиного, успеха не имел, отошел.

Задействовал разведывательные БпЛА недалеко от Давидова Брода, Снегиревки и Большого Артакова.

"Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей основные усилия сосредотачивается на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства. В готовности к применению находятся носители крылатых ракет морского базирования "Калибр", - пишет Генштаб.

Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам и элементам инфраструктуры в глубине территории Украины.

На Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения вооруженных сил Российской Федерации в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Ободы, Нововасиловка и Миропольское Сумской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Продолжает сохраняющаяся угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

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