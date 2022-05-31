Захватчики нанесли ракетный удар по Славянску, по меньшей мере трое погибших
Российские военные ночью на 31 мая нанесли ракетный удар по городу Славянск Донецкой области, в результате чего погибли по меньшей мере три человека, еще шестеро получили ранения
Об этом глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в фейсбуке .
"По меньшей мере три человека погибли, шестеро ранены в результате ракетного удара, нанесенного россиянами ночью по Славянску. Пострадала школа и по меньшей мере семь многоэтажек", - написал он.
В настоящее время проводятся спасательные работы. О точном количестве жертв и пострадавших сообщат позже.
"Этот авиаудар - очередное преступление российских оккупационных войск на нашей земле, жертвой которого являются гражданские люди. В который раз повторяю, что безопасных мест в Донецкой области нет, поэтому снова призываю: эвакуируйтесь - сохраните свои жизни. Путин ведет войну на истребление украинцев", - добавил Кириленко.
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