Захватчики нанесли ракетный удар по Славянску, по меньшей мере трое погибших

Об этом глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в фейсбуке .

"По меньшей мере три человека погибли, шестеро ранены в результате ракетного удара, нанесенного россиянами ночью по Славянску. Пострадала школа и по меньшей мере семь многоэтажек", - написал он.

В настоящее время проводятся спасательные работы. О точном количестве жертв и пострадавших сообщат позже.

"Этот авиаудар - очередное преступление российских оккупационных войск на нашей земле, жертвой которого являются гражданские люди. В который раз повторяю, что безопасных мест в Донецкой области нет, поэтому снова призываю: эвакуируйтесь - сохраните свои жизни. Путин ведет войну на истребление украинцев", - добавил Кириленко.

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