Захватчики нанесли ракетные удары по Кировоградщине

Об этом сообщает глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович в своем телеграмме.

По его словам, сейчас идет ликвидация последствий пожара, предварительно без жертв.

Райкович отмечает, что еще рано покидать укрытие.

31 октября РФ ударила по объектам критической инфраструктуры Киева: часть города обесточена.

Россияне ударили по Харькову: поврежден объект критической инфраструктуры.

Также кафиры атаковали объект критической инфраструктуры в Черкасской области.

Около 08:00 31 октября враг нанес ракетные удары по Запорожью, в результате чего возможны перебои с электроснабжением.

В Винницкой области сбитая ракета оккупантов упала на гражданские объекты.

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