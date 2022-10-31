Захватчики нанесли ракетные удары по Кировоградщине
Утром 31 октября россияне попали в энергетический объект в районе Светловодска Кировоградской области
Об этом сообщает глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович в своем телеграмме.
По его словам, сейчас идет ликвидация последствий пожара, предварительно без жертв.
Райкович отмечает, что еще рано покидать укрытие.
- 31 октября РФ ударила по объектам критической инфраструктуры Киева: часть города обесточена.
- Россияне ударили по Харькову: поврежден объект критической инфраструктуры.
- Также кафиры атаковали объект критической инфраструктуры в Черкасской области.
- Около 08:00 31 октября враг нанес ракетные удары по Запорожью, в результате чего возможны перебои с электроснабжением.
- В Винницкой области сбитая ракета оккупантов упала на гражданские объекты.
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