Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Так, россияне обещают родителям выплаты материнского капитала за то, что их 14-летние дети получат паспорта Российской Федерации. Таким образом, оккупанты надеются выполнить план по паспортизации регионов.

Кроме того, захватчики похищают людей и подвергают их пыткам за отказ от российского паспорта. Такие случаи зафиксированы, в частности, в Энергодаре Запорожской области.