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Захватчики на ВТО обещают деньги за получение подростками российского паспорта

9 июля, 2023 воскресенье
12:35
Война с Россией

Захватчики на временно оккупированных территориях обещают деньги родителям за то, что их дети-подростки получат российские паспорта

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Так, россияне обещают родителям выплаты материнского капитала за то, что их 14-летние дети получат паспорта Российской Федерации. Таким образом, оккупанты надеются выполнить план по паспортизации регионов.

Кроме того, захватчики похищают людей и подвергают их пыткам за отказ от российского паспорта. Такие случаи зафиксированы, в частности, в Энергодаре Запорожской области.

  • В июле 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий порядок предоставления российского гражданства для жителей всех регионов Украины.
  • 15 июня во временно оккупированной Кирилловке Запорожской области россияне угрожают принудительным выселением жителям, которые в течение недели не оформят паспорта РФ.
  • 18 июня Генштаб сообщил, что в Покровском на Запорожье, оккупанты минируют земельные участки местных жителей, которые отказались от российских паспортов и выехали на подконтрольную Украине территорию.
  • 28 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что во временно оккупированных населенных пунктах Херсонщины россияне запретили оказывать безвозмездную медицинскую помощь жителям, не получившим паспорт РФ.
Украина
оккупированные территории
Запорожская область
Энергодар
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