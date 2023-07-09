Захватчики на ВТО обещают деньги за получение подростками российского паспорта
Захватчики на временно оккупированных территориях обещают деньги родителям за то, что их дети-подростки получат российские паспорта
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Так, россияне обещают родителям выплаты материнского капитала за то, что их 14-летние дети получат паспорта Российской Федерации. Таким образом, оккупанты надеются выполнить план по паспортизации регионов.
Кроме того, захватчики похищают людей и подвергают их пыткам за отказ от российского паспорта. Такие случаи зафиксированы, в частности, в Энергодаре Запорожской области.
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