Об этом сообщили в областных военных администрациях регионов.

Сумщина: ночью 7 июля и утром 8 июля враг совершил 15 обстрелов приграничья, во время которых было зафиксировано 69 взрывов. Он обстрелял Белопольскую, Зноб-Новгородскую, Дружбовскую, Краснопольскую, Миропольскую, Николаевскую, Новослободскую, Середино-Будскую громады. Удары нанес с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами, из артиллерии, минометов, гранатометов. Также был сброшен 1 снаряд типа ВОГ с вражеского БПЛА.

Пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры нет.

Запорожская область: россияне нанесли 62 удара по 15 населенным пунктам региона. Четыре ракетных удара были нанесены по Запорожью и Задорожному, из авиации обстреляли Орехов и Новодаровку. Также шесть ударов из РСЗО были нанесены по Гуляйполю, Зализничному, Гуляйпольскому, Чаривному, Червоному, Малиновке, Белогорью, Новодаровке, Белогорью, Преображенке, Темировке, Левадному.

В результате обстрелов Преображенки была ранена 63-летняя женщина и 47-летний мужчина, их госпитализировали. Также было зафиксировано 32 сообщения о разрушении домов, квартир, админзданий, школ, автомобилей и другого имущества жителей.

Харьковщина: за сутки противник обстреливал из авиации, минометов и артиллерии Купянский, Харьковский, Изюмский, Чугуевский, Богодуховский районы. В результате обстрелов были повреждены частные дома, хозяйственные постройки, сельскохозяйственное предприятие, девятиэтажный жилой дом и еще один многоквартирный дом. Также произошло возгорание хвойного леса вблизи Кучеровка Купянского района, огонь был ликвидирован. В результате обстрела осколочное ранение получил 62-летний мужчина, его госпитализировали.

Донетчина: россияне за прошедшие сутки 16 раз обстреляли Угледар из артиллерии, на Донецком направлении в Кураховской громаде обстреляны Веселый Гай и Островское, зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки. Также В Часовоярской громаде повреждены два дома, один дом поврежден в Торецке. Под огнем оказались окрестности Иванополья, в Торском и Ямполе повреждены два дома.

За сутки от рук россиян ранения получили пять человек.

Николаевщина: в течение суток враг обстреливал из артиллерии акваторию Очаковской громады, а также обстрелам подверглись Очаков и населенный пункт Куцурубской громады.

В результате обстрелов загорелась сухая трава на открытой территории площадью 1500 кв. м и хвойная подстилка лесного хозяйства на площади 5000 кв. м. Возгорания были оперативно ликвидированы. Пострадавших нет.

Херсонщина: противник за прошедшие сутки выпустил по региону 487 снарядов из минометов, артиллерии, авиации, боевых машин пехоты, гранатометов, пулеметов, "градов" и беспилотников. Зафиксирован 91 обстрел региона. По Херсону было выпущено 17 снарядов.

В результате обстрелов было повреждено здание школы в селе Ингулец, территорию и здания двух частных предприятий Новокаховской городской громады. Также один человек получил ранения.