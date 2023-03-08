Об этом в утреннем своде 8 марта отчитывается Генштаб ВСУ.

Так, в населенном пункте Уляновка Васильковского района временно занятой территории Запорожской области, по приказу так называемой российской оккупационной администрации в местный ангар свозят зерно зерновых культур с прилегающих сельских хозяйств и ферм района.

Оккупанты, под видом покупки по значительно заниженным ценам, просто конфискуют зерновые.

Россияне безуспешно пытались наступать на нескольких направлениях, но ВСУ отразили более 100 атак

Оккупанты основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Продолжают безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

За прошедшие сутки, 7 марта, украинские защитники отбили более 100 атак противника на указанных направлениях.

За сутки враг нанес 24 авиационных и 1 ракетный удар по Украине

Вражеские войска нанесли 24 авиационных и 1 ракетный удар. В частности, во время авиаударов, враг использовал 1 БПЛА типа "Шахед-136". Он сбит.

Также оккупанты совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование вражеских наступательных группировок не обнаружено. В то же время противник продолжает удерживать свои подразделения недалеко от государственной границы Украины.

За прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Стариковое, Белополье, Голышевское, Павловка, Волфино и Грабовское – Сумской и районов 18 населенных пунктов Харьковской области. Среди них – Уды, Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Зеленое, Устиновка, Анискино, Шевьяковка, Двуречная и Западное.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Белогоровка, Спорное, Выемка, Невское и Федоровка.

Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Фиголовка, Двуречная, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Краснопоповка и Диброва - Луганской и Терны, Ямполь, Раздолевка и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник, несмотря на значительные потери, продолжает штурмировать город Бахмут. Также вел безуспешные наступательные действия наступление в районах населенных пунктов Берховка, Дубово-Василовка, Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское и Клещиевка.

За прошедшие сутки, только возле Орехово-Василовки враг совершил более 30 безуспешных атак. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Богдановка, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Дилиевка, Зализне и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Александрополь, Каменка, Северное, Водяное, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Только возле Марьинки враг совершил более 20 атак. Вражеским обстрелам подверглись более 25 населенным пунктам, в частности, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелял районы более 30 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения, в частности, Ольговское, Затишье, Чаривное, Павловку, Приморское Запорожской области, а также Качкаровку, Милово, Змиевку, Ивановку, Херсон и Инженерное.

ВСУ уничтожили ЗРК "Бук", РЛС "Зоопарк" и поразили места скопления оккупантов

Авиация Сил обороны за 7 марта нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Также защитники Украины сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

В свою очередь украинские ракетчики и артиллеристы поразили 1 зенитный ракетный комплекс "Бук-М1-2", 5 районов сосредоточения живой силы противника, 3 склада горюче-смазочных материалов и 1 комплекс радиолокационной разведки и контроля "Зоопарк".