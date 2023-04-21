Захватчики используют сухопутный коридор, чтобы подтянуть вооружение и восстановить позиции на Кинбурнской косе, - Гуменюк
Российские войска пытаются усилить свои позиции на Кинбурнской косе, для чего подтягивают вооружение через сухопутный коридор
Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
"На Кинбурнской косе враг пытается восстановить свои позиции, подтягивает вооружение, используя суходольный коридор. И пытается атаковать, мстить местным жителям Очаковщины из-за того, что страдает от ударов по их позициям", - сказала Гуменюк.
Она отметила, что за минувшие сутки россияне дважды обстреляли Очаков. Его акватория оказывалась под вражескими ударами три раза. По мнению Гуменюк, таким образом захватчики пытаются атаковать исключительно мирное население.
"Посреди города прилетают снаряды, опять же под ударом рекреационная зона. И все это говорит о том, что действительно побережье является зоной опасности", - подчеркнула Гуменюк.
По ее словам, разворачивать курортный сезон на юге нецелесообразно. Да, военное командование уже сделало очень много замечаний местным властям. Оно акцентировало внимание на тех аспектах, в которых видит риски в этом направлении.
"Прежде всего должен быть компонент безопасности, это жизнь людей. Поэтому обеспечивать скопление людей в той зоне, которую враг атакует, вероятно что неуместно. Именно такие рекомендации были предоставлены местным властям, поэтому считаем, что они примут взвешенное решение", - подытожила Гуменюк.
- 20 апреля вражеская армия обстреляла жилые кварталы Очакова Николаевской области.
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