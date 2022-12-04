Захватчики готовятся к вывозу экспонатов из музеев Крыма
Россияне проводят мероприятия по подготовке к тому, чтобы вывезти коллекции и экспонаты крымских музеев в РФ: оккупанты уже завезли упаковочный материал в центральные учреждения
Об этом сообщила организация "Крымский институт стратегических исследований".
Эксперты отмечают, что в часть крымских музеев завезли упаковочный материал для "эвакуации" коллекций. ОО сообщила, что такие меры могут начаться в случае отступления войск РФ к Перекопу и наступления украинских защитников на левый берег Днепра.
По данным источников издания "Бабель", фанерные ящики, рулоны поролона и пленки завезли в музеи временно оккупированного полуострова. "Они подчинены оккупационному министерству культуры Крыма. Речь идет о музеях в Бахчисарае, Судаке, Симферополе и Евпатории", - пишет Бабель.
- Напомним, ранее сообщалось , что во время оккупации захватчики вывезли культурный фонд Херсонской области в Симферополь: известно о краже более 15 тысяч музейных предметов.
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