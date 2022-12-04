Об этом сообщила организация "Крымский институт стратегических исследований".

Эксперты отмечают, что в часть крымских музеев завезли упаковочный материал для "эвакуации" коллекций. ОО сообщила, что такие меры могут начаться в случае отступления войск РФ к Перекопу и наступления украинских защитников на левый берег Днепра.

По данным источников издания "Бабель", фанерные ящики, рулоны поролона и пленки завезли в музеи временно оккупированного полуострова. "Они подчинены оккупационному министерству культуры Крыма. Речь идет о музеях в Бахчисарае, Судаке, Симферополе и Евпатории", - пишет Бабель.

Напомним, ранее сообщалось , что во время оккупации захватчики вывезли культурный фонд Херсонской области в Симферополь: известно о краже более 15 тысяч музейных предметов.

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