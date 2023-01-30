Захватчики готовят в Мариуполе подразделения для атак на Угледар, - Андрющенко

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в telegram.

За выходные в селах к северу от Мариуполя стало больше российских оккупантов, говорит он. Примерное общее количество до 4 тысяч.

"Кроме того, проходит доукомплектование подразделений врага, по приписке из Луганской области к северу от Мариуполя. По словам самих оккупантов, на месте готовят подразделения для атаки на Угледар. Общее количество контингента на доукомплектовании 3-5 тысяч пока живых оккупантов", - заметил Андрющенко.

Также вражеские войска приступили к накоплению техники наступательного характера вокруг Мариуполя.

"Угледар звучит достаточно часто, чтобы сделать вывод о подготовке соответствующего наступления оккупантов", - отметил Андрющенко.

Он также добавил, что в Мариуполе критическая ситуация с медициной. Чтобы получить так называемую "государственную страховку" от окупантов, нужен российский паспорт.

В оккупированном городе остался единственный врач-эндокринолог, ведущий прием только к полудню. Также действует только одно ЛОР-отделение.

"При том, вновь развернуты военные госпитали на базе работающих стационаров. Последствия - исчерпание запасов плазмы и крови (для гражданских почти недоступно сейчас), недостаток койко-мест гражданским. Смертность растет", - добавил мэр.

Ранее стало известно, что находящиеся во временно оккупированном Мариуполе российские террористы создали вертолетную базу на Азовстале.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb