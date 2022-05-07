Захватчики готовят провокации в Мелитополе на 9 мая, чтобы затем обвинить ВСУ, - мэр
Оккупационные войска готовят возможные провокации в Мелитополе на 9 мая. После этого они планируют обвинить украинских воинов
Об этом сказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров.
"Готовят провокации на 9 мая, чтобы потом обвинить Вооруженные Силы Украины", - подчеркнул он.
Федоров призвал жителей оставаться дома 9 мая.
"Я считаю, что разрыв шаблона происходит даже у тех, кто был согласен смириться с оккупацией после того, как начинают в городе прививать советскую риторику и символику. Мелитополь – это современный, проевропейский город", - заявил он.
По словам мэра, российские военные желают обвинить украинских защитников в запугивании и убийстве мирных жителей.
"С 2014 года, как бы ни было тяжело, в городе праздновали 9 мая с уважением к нашим ветеранам и никогда никому не было опасно", - добавил городской голова.
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