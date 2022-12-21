Захватчики днем били по Никопольщине: побит газопровод и изуродованы дома
Днем 21 декабря российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате этого газопровод побит и изуродованы дома
Об этом информирует Днепропетровская ОВА.
"Российские оккупационные войска днем продолжили терроризировать мирные города и села Никопольского трайона. Ударили по Марганецкому обществу", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что местные жители не пострадали.
Также в Марганце от российских снарядов изуродован десяток частных домов и хозяйственных сооружений, побит газопровод.
- В ночь на 16 декабря российские захватчики обстреливали из тяжелой артиллерии Марганецкую общину в Никопольском районе Днепропетровской области.
- Утром 16 декабря российская ракета попала в жилой дом в Кривом Роге. Погибли пять человек. Из-под завалов извлекли тело полуторагодовалого ребенка.
- За сутки 17 декабря войска РФ поразили 3 общины Никопольского района, от артобстрелов изуродованы частные дома и гимназия.
- 19 декабря оккупанты обстреляли Днепропетровщину: выпустили более 60 снарядов из "градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине. Украинская ПВО сбила два "шахеда".
- В ночь на 21 декабря оккупанты снова обстреляли Никопольский район: войска РФ били из "градов" и тяжелой артиллерии по трем общинам. Рашисты поразили десяток домов, газопровод и линии электропередачи.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.62
Покупка 39.62Продажа 40.32
-
EUR
Покупка 41.14Продажа 42.2
- Актуальное
- Важное