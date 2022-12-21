Об этом информирует Днепропетровская ОВА.

"Российские оккупационные войска днем продолжили терроризировать мирные города и села Никопольского трайона. Ударили по Марганецкому обществу", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что местные жители не пострадали.

Также в Марганце от российских снарядов изуродован десяток частных домов и хозяйственных сооружений, побит газопровод.

В ночь на 16 декабря российские захватчики обстреливали из тяжелой артиллерии Марганецкую общину в Никопольском районе Днепропетровской области.

Утром 16 декабря российская ракета попала в жилой дом в Кривом Роге. Погибли пять человек. Из-под завалов извлекли тело полуторагодовалого ребенка.

За сутки 17 декабря войска РФ поразили 3 общины Никопольского района, от артобстрелов изуродованы частные дома и гимназия.

19 декабря оккупанты обстреляли Днепропетровщину: выпустили более 60 снарядов из "градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине. Украинская ПВО сбила два "шахеда".

В ночь на 21 декабря оккупанты снова обстреляли Никопольский район: войска РФ били из "градов" и тяжелой артиллерии по трем общинам. Рашисты поразили десяток домов, газопровод и линии электропередачи.

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