Захватчики давят со всех сторон фронта, чтобы прорваться в большие города Донетчины, били ракетами и из танков, - Луганская ОВА
Россияне 27 июля обстреляли Луганщину ракетами из танков и минометов, чтобы прорваться в большие города Донетчины
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .
"Оккупанты давят со всех сторон фронта, чтобы прорваться в большие города Донетчины. Однако уже несколько недель ВСУ держат их почти на одном месте", - подчеркнул глава Луганской ОВА.
В Луганской области россияне все чаще отправляют в атаку штурмовые группы и применяют авиацию. Только с воздуха 27 июля они нанесли четыре ракетных удара. Две ракеты попали в цели. Кроме того, обкпанты в течение суток четыре раза обстреляли Луганщину из минометов. Украинские военные отразили шесть из семи вражеских атак. В четырех из них захватчики использовали танки для усиления огневого воздействия. Почти всюду оккупанты должны были отойти с потерями, в частности на участке между Белогоровкой и Верхнекаменским.
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