Захватчики атаковали Херсонщину, два человека ранены
20 января россияне обстреляли два населенных пункта Херсонской области, ранен 15-летний парень, мужчине оторвало ногу
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Отмечается, что российская армия дважды атаковала Херсонщину.
Поселок Антоновка находился под артиллерийским ударом, поэтому 15-летний парень получил ранения. В селе Новая Дмитровка из-за обстрела мужчине оторвана нога.
"Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь", – подчеркнули в ОП.
- За сутки 19 января захватчики 90 раз били по Херсонской области, населенные пункты атаковали с артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков и БПЛА.
- Из-за обстрелов областного центра за прошедшие сутки, а именно 19 января, более 15 тыс. абонентов Херсона остались без энергоснабжения.
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