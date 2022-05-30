Захватчики атаковали из артиллерии Днепропетровщину
Российские войска обстреляли из артиллерии Криворожский район Днепропетровской области
Об этом передает в телеграм глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Ночь с затяжной тревогой. По Криворожскому району снова стреляла вражеская артиллерия", - отметил он.
Били по Зеленодольскому и Апостоловскому громадам. Люди не пострадали.
Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подчеркнул , что ситуация на Криворожском направлении полностью контролируется.
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