Захватчики атаковали из артиллерии Днепропетровщину

Об этом передает в телеграм глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь с затяжной тревогой. По Криворожскому району снова стреляла вражеская артиллерия", - отметил он.

Били по Зеленодольскому и Апостоловскому громадам. Люди не пострадали.

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подчеркнул , что ситуация на Криворожском направлении полностью контролируется.

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