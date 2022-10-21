Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме.

За день россияне 6 раз открывали огонь по территории Сумщины.

"Краснопольская громада: два минометных обстрела, 15 и 10 приходов соответственно. Хотинская громада: дважды открывали огонь из стрелкового оружия и было два минометных обстрела 9 и 16 мин", - написал он.

Без жертв и разрушений во всех случаях.

В четверг, 20 октября, российский агрессор обстрелял Середино-Будскую громаду Сумской области.

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