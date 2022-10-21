Захватчики 6 раз за день открывали огонь по двум громадам Сумщины
В течение 21 октября войска РФ открывали огонь по территориям Краснопольской и Хотинской громад Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме.
За день россияне 6 раз открывали огонь по территории Сумщины.
"Краснопольская громада: два минометных обстрела, 15 и 10 приходов соответственно. Хотинская громада: дважды открывали огонь из стрелкового оружия и было два минометных обстрела 9 и 16 мин", - написал он.
Без жертв и разрушений во всех случаях.
- В четверг, 20 октября, российский агрессор обстрелял Середино-Будскую громаду Сумской области.
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