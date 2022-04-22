Захват Востока и Юга Украины и выход к Приднестровью – главная цель Путина на 2022 год, - Портников

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"



Заместитель командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил, что РФ планирует во время второй фазы так называемой спецоперации установить полный контроль над Донбассом и Югом Украины и обеспечить коридор в Крым и Приднестровье. По словам Миннекаева, контроль над Югом Украины является еще одним выходом в Приднестровье, где наблюдаются факты притеснений русскоговорящего населения. Это говорит о том плане РФ, который я пытаюсь объяснить, который до сих пор не понят многим нашим гражданам, в том числе и нашим соотечественникам, занимающим высокие должности. И если они эти планы не поймут и не сделают никаких выводов, то нас ждет катастрофа, избежать которой сможем только с помощью ВСУ. Следовательно, выход в Приднестровье – это уже не об Украине, а об другой стране. Давайте осознаем, что главная политическая цель Путина на 2022 год - восстановление СССР в границах 1991 года”, - пояснил Портников



По мнению Портникова, идея Путина с восстановлением СССР в границах 1991 года может воспроизводиться посредством федеративного государства, или включения бывших республик Советского Союза в состав РФ. Портников считает, что возможным вариантом является присоединение территорий Беларуси и Украины к РФ, а часть Казахстана, Армения, Грузия и Азербайджан получают автономию в составе России.



"О всех планах Путина мы узнаем позже. Это может быть и восстановление СССР в границах 1991 года посредством федеративного государства, а может быть и комбинированное решение с присоединением территорий Украины и Белоруссии к РФ и автономией Армении, Казахстана, Грузии и Азербайджана в составе России. Единственное, что все планы Путина могут не учитывать страны Балтии, ведь эти страны являются членами НАТО. Однако планы захвата этих стран у Генерального Штаба МО РФ точно есть, поскольку мы уже слышали о них неоднократно от российских пропагандистов", - добавил Портников.



Портников подчеркнул, что планы Путина по захвату стран Балтии, нейтральных Швеции и Финляндии могут разрушить только вступление последних в Альянс.



“Российские пропагандисты неоднократно рассказывали о планах захвата стран Балтии и острова Готланд, принадлежащего нейтральной Швеции. Такие планы можно разрушить, только если Швеция быстро вступит в НАТО. Однако очевидно, что после присоединения всех территорий к РФ, о которых мечтает Путин, будет попытка восстановить сферу влияния бывшего СССР в Центральной Европе. Именно поэтому Москва пытается действовать с помощью своей политической агентуры в Венгрии, Словакии, Болгарии и на Балканах, в частности в Сербии, Боснии и Герцеговине и Северной Македонии. То есть глобальная идея Путина заключается восстановить СССР не в границах 1991 года, а в 1945 года”. - добавил Портников



Напомним, 22 апреля заместитель командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил, что Россия планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной .

В Херсонской области оккупанты активизировали подготовку к "референдуму" . Провести его планируют 27 апреля



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