Захват управления пограничной службы в Крыму: сотрудник ФСБ РФ предстанет перед судом

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.



Согласно досудебному расследованию сотрудник ФСБ РФ в марте 2014 года находился на территории Украины, в Симферополе АР Крым. По предварительному сговору с другими представителями ФСБ и вооруженных сил РФ он способствовал захвату Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины и Симферопольского пограничного отряда.



"Путем уговоров, подкупа и угроз обвиняемый призвал военнослужащих воинских частей не сопротивляться подрывным действиям военных подразделений РФ и их переходу на сторону российской пограничной службы", - говорится в сообщении.



Сотруднику ФСБ РФ инкриминируют пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательство к совершению государственной измены и пособничество в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 2). статьи 111, части 5 статьи 27, части 2 статьи 28, части 2 статьи 437 УК Украины.

Напомним, 18 сентября крымские партизаны взяли ответственность за подрыв газопровода в Перевальном и начали выставлять личные данные коллаборантов.