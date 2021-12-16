Захват управления пограничной службы в Крыму: сотрудник ФСБ РФ предстанет перед судом
Офис генпрокурора завершил специальное досудебное расследование и направил в суд обвинительный акт в отношении сотрудника Федеральной службы безопасности РФ, причастного к захвату регионального управления Госпогранслужбы Украины в оккупированном Крыму
Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.
Согласно досудебному расследованию сотрудник ФСБ РФ в марте 2014 года находился на территории Украины, в Симферополе АР Крым. По предварительному сговору с другими представителями ФСБ и вооруженных сил РФ он способствовал захвату Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины и Симферопольского пограничного отряда.
"Путем уговоров, подкупа и угроз обвиняемый призвал военнослужащих воинских частей не сопротивляться подрывным действиям военных подразделений РФ и их переходу на сторону российской пограничной службы", - говорится в сообщении.
Сотруднику ФСБ РФ инкриминируют пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательство к совершению государственной измены и пособничество в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 2). статьи 111, части 5 статьи 27, части 2 статьи 28, части 2 статьи 437 УК Украины.
- Напомним, 18 сентября крымские партизаны взяли ответственность за подрыв газопровода в Перевальном и начали выставлять личные данные коллаборантов.
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