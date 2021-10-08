Захват Россией украинских моряков Зеленский утвердил состав делегации в Арбитражный трибунал
Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в слушаниях Арбитражного трибунала по делу Украины против России по задержанию украинских военных судов и членов экипажей
Об этом говорится в указе президента.
Главой делегации и агентом Украина стала директор Департамента международного права МИД Оксана Золотарева.
Ее заместителем стал представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов
Также в делагации вошли помощник командующего ВМС по правовой работе - начальник юридической службы Леонид Залюбовский, заместитель директора департамента - начальник отдела международных споров Департамента международного права МИД Андрей Пасичник, начальник штаба - заместитель командующего ВМС ВСУ Андрей Тарасов.
Главе делегации разрешено привлекать для обеспечения работы делегации Украины представителей государственных органов, адвокатов, советников, экспертов и технических работников.
- Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
- 25 мая 2019 Международный трибунал ООН по морскому праву решил, что Россия должна немедленно освободить пленных украинских моряков и задержанные военные суда и вернуть их Украине.
- 7 сентября 2019 Россия вернула Украине всех 24 моряков в рамках обмена по формуле 35 на 35.
- 18 ноября 2019 года Россия вернула Украине захваченные военные суда: "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу".
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