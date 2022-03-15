Захват наших АЭС – это акт ядерного терроризма и шантаж всего мира, - руководитель Энергоатома
Физическим присутствием на Чернобыльской и Запорожской АЭС российские захватчики шантажируют Украину и мир
Об этом сообщил руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, передает "Еспресо.TV".
"Это шантаж Украины и всего мира. Атомные станции хорошо защищены, поэтому россияне их используют в качестве безопасных для них воинских частей. Никто не будет вступать с ними в бой там. Во время борьбы с захватчиками на территории станции существует высокая вероятность что-нибудь повредить с ужасными последствиями". . Поэтому оккупанты делают это. Это акт ядерного терроризма. В то же время сами они чувствуют себя защищенными", – отметил он.
Также он добавил, что от 500 до 900 захватчиков находятся на Запорожской АЭС.
"АЭС все еще управляет украинским персоналом станции. Но они должны согласовывать все свои действия с российскими военными. Оккупанты даже не представляют, с чем имеют дело. Мы вынуждены только отвечать на их приказы. Например, вчера: у них есть зона вторжения, которую они окружили и с которой они стреляют. Прямо напротив атомной станции очень близко находится энергоблок №1, рядом с ним они взорвали металлический ящик. Взрыв был громким. Последствия этих действий могут быть ужасающими", – сказал Петр Котин.
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