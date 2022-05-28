Захват Лимана даст РФ преимущество в следующей фазе битвы за Донбасс, - британская разведка
В случае установления полного контроля над городом Лиман в Донецкой области россияне получат стратегическое преимущество в следующей фазе битвы за Донбасс
Об этом сообщает Министерство обороны Британии в twitter .
В британской разведке отмечают, что 27 мая российские войска захватили большую часть города Лиман на севере Донецкой области, которое стратегически важно, поскольку является местом расположения большого железнодорожного узла и обеспечивает доступ к важным железнодорожным и автомобильным мостам через реку Северский Донец.
Разведчики прогнозируют, что в ближайшие дни российские подразделения в этом районе сделают приоритет на форсировании реки. Основные усилия России остаются в 40 км к востоку, вокруг Северодонецка. Однако плацдарм у Лимана предпочтет Россию в потенциальной следующей фазе наступления на Донбассе, когда она будет пытаться продвинуться на ключевые украинские города глубже в Донецкой области - Славянск и Краматорск.
"Если бы России все-таки удалось завладеть этими территориями, Кремль, скорее всего, расценил бы это как существенное политическое достижение и предоставил бы российскому населению это как оправдание вторжения. Однако ВСУ продолжают вести хорошо организованную оборону на Донбассе и наносить россиянам большие ворота. ", – констатировали в британской разведке.
- 27 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты ведут активное наступление на Донбассе и пытаются закрепиться в Лимане .
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