Об этом в твиттер написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Предварительный анализ документов "о начале СВО" говорит, что Россия планировала захватить Центральную Украину, уничтожить правительство, убить десятки тысяч человек (Бучая везде), убрать следы и медийно выдать это за "освобождение", - написал политик.

И добавил, что после победы Украины эти доказательства будут исследованы международным трибуналом.

Сегодня, 1 декабря, Подоляк также сообщил , что с 24 февраля в войне с РФ погибли 10-13 тыс. украинских военных, а потери в армии РФ составляют более 200 тыс.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb