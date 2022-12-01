Захват Киева, ликвидация правительства и террор, - Подоляк озвучил планы РФ по "освобождению" Украины
Россия планировала захватить Центральную Украину, уничтожить правительство, убить десятки тысяч человек, убрать следы и медийно выдать это за "освобождение"
Об этом в твиттер написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
"Предварительный анализ документов "о начале СВО" говорит, что Россия планировала захватить Центральную Украину, уничтожить правительство, убить десятки тысяч человек (Бучая везде), убрать следы и медийно выдать это за "освобождение", - написал политик.
И добавил, что после победы Украины эти доказательства будут исследованы международным трибуналом.
- Сегодня, 1 декабря, Подоляк также сообщил , что с 24 февраля в войне с РФ погибли 10-13 тыс. украинских военных, а потери в армии РФ составляют более 200 тыс.
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