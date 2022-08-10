Захват Бахмута – очередная политическая цель Путина, чтобы оправдать войну, – военный эксперт Притула
Полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что стремление захватить город Бахмут Донецкой области является очередной политической целью президента страны-агрессора России Владимира Путина, чтобы оправдать войну против Украины
Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Бахмут – это политическая цель Путина, ведь ему нужно как-то оправдать эту войну. Бахмут – это один из пунктов, который нужно захватить, чтобы получить всю территорию Донецкой области. Но 10 км продвижения за месяц – очень маленький результат, почти никакой. Украина бережет свои войска, своих солдат и технику. Поэтому противодействует большой силе России, которая превышает украинские силы в 10-20 раз на некоторых направлениях. Такой результат России - более чем скромный", - отметил Притула.
Военный эксперт добавил, что российским захватчикам удалось продвинуться только благодаря преимуществу в живой силе.
"Россиянам не удается реализовать политическую цель захвата Донецкой и Луганской областей. Оккупанты стремятся взять передышку и удержать захваченные территории. Мизерное продвижение россиян на Востоке произошло лишь благодаря огромному количеству пехоты - живой силе. Россияне просто идут, как во времена Второй мировой: впереди огневой вал, за ним - пехота", - заметил Михаил Притула.
- 9 августа аналитик Defense Express Сергей Згурец рассказал, что самыми активными участками фронта на сегодняшний день являются Бахмут, Авдеевка и Пески.
- В тот же день британская разведка сообщила, что российские оккупанты не смогли достичь за прошедшие 30 дней заметного прогресса в Донецкой области из-за нехватки боеспособной пехоты.
- Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на утро 10 августа продолжаются боевые действия по направлениям Байрак – Гусаровка, Донецк – Пески. Враг предпринял попытки ведения штурмовых действий на направлениях Новолуганское – Спорное, Владимировка – Яковлевка, Стряповка – Соледар.
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