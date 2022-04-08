Захваченное оккупантами судно "Cапфир" вернули под контроль Украины, – Ермак

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

"Захваченное россиянами спасательное судно "Cапфир" вернулось под контроль Украины. Сегодня его доставили в румынский порт Сулина. Над возвращением "Сапфира" работал лично Президент Украины, вся команда Офиса, Министерство инфраструктуры и Международная Морская Организация (IMO)", - говорится в сообщении .

Известно, что все 19 членов экипажа были освобождены из российского плена еще 25 марта в рамках первого обмена пленными. "Сапфир" является единственным украинским гражданским специализированным судном, которое находится в постоянной поисково-спасательной готовности и способно выполнять задачи в открытом море.

С момента полномасштабного наступления Российской Федерации на Украину спасательный буксир участвовал в спасательных операциях на Черном море. В частности, при участии "Сапфира" был ликвидирован пожар на борту танкера "Millenial Spirit" (флаг Молдовы), возникший в результате ракетных обстрелов со стороны России ", – добавил Ермак.

Напомним, что оккупанты захватили судно 26 февраля в районе острова Змеиный. Тогда оно выполняло гуманитарную миссию.

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