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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Захваченная оккупантами ЧАЭС до сих пор не подключена к энергосети, - Энергоатом

Захваченная оккупантами ЧАЭС до сих пор не подключена к энергосети, - Энергоатом

12 мартa, 2022 суббота
22:42
война с Россией

"Укрэнерго" прилагает все усилия, чтобы возобновить электроснабжение.

Об этом сообщил в Телеграмме руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, информирует Эспрессо.TV .

"На ЧАЭС генераторы работают, пока для них есть горючее. Нам известно, что его пока подвозят, но мы не обезопасены от механических повреждений самих генераторов. Параллельно проводятся работы по восстановлению электроснабжения станции силами "Укрэнерго", - отметил чиновник.

  • Напомним, 9 марта стало известно , что из-за действий оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена.
  • Руководитель "Энергоатома" сегодня сообщил , что в Украину планирует приехать гендиректор МАГАТЭ. Правда, точной даты визита пока не известно.

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Энергоатом
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