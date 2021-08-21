Захоронения жертв коммунистического террора в Одессе: выявлено уже 29 братских могил

Об этом сообщил член созданной мэрией рабочей группы по увековечению памяти казненных советскими оккупантами историк Александр Бабич, передает Еспресо.TV.



"Обследована вся северо-западная часть участка за исключением тех мест, где проходят силовые кабели. Почти везде - многослойное залегание человеческих останков. Поисковая группа перешла на западный сектор. Проблема заключается в наличии кабелей, хаотично разбросанных практически по всему участку. Есть основания предполагать, что расстрельные ямы есть и на территории соседней военной части - это подтверждают показания и расположение раскрытых шурфов", - приводит его слова одесская интернет-газета Думская.net .



Первую яму с телами исследователи обнаружили в начале августа.



На данном этапе перед ними не стоит задача эксгумировать останки - исследователи лишь обнаруживают места захоронений, фиксируют их границы и проверяют щупом глубину, оценивая приблизительное количество останков. Извлекать их можно только по решению суда в присутствии сотрудников полиции, прокуратуры и судебных медиков. Это следующий шаг.



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В 2008 году здесь нашли останки 1086 человек. Большинство из них были убиты пистолетными выстрелами в затылок. Рядом с костями находились личные вещи - портсигары, кольца и так далее. Некоторые предметы позволили датировать гибель людей 1937-1938 гг.



"То, что осталось от людей, и обнаруженные предметы сложили в обычный металлический контейнер на расположенной по соседству складской территории, и на несколько лет о них забыли. И только в 2011 году, когда пресса уже устала писать о " костях в контейнере ", убитых похоронили на Западном кладбище ", - отмечает Думская.net.



По разным данным, на шестом километре Овидиопольской трассы лежат останки от 5 до 20 000 человек, расстрелянных коммунистами.















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