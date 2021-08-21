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Захоронения жертв коммунистического террора в Одессе: выявлено уже 29 братских могил

21 августа, 2021 суббота
08:28
Общество

Исследователи, работающие на месте массового захоронения жертв коммунистического террора 1937-1938 годов в районе аэропорта города Одессы, обнаружили уже 29 расстрельных ям

Об этом сообщил член созданной мэрией рабочей группы по увековечению памяти казненных советскими оккупантами историк Александр Бабич, передает Еспресо.TV.

"Обследована вся северо-западная часть участка за исключением тех мест, где проходят силовые кабели. Почти везде - многослойное залегание человеческих останков. Поисковая группа перешла на западный сектор. Проблема заключается в наличии кабелей, хаотично разбросанных практически по всему участку. Есть основания предполагать, что расстрельные ямы есть и на территории соседней военной части - это подтверждают показания и расположение раскрытых шурфов", - приводит его слова одесская интернет-газета Думская.net .

Первую яму с телами исследователи обнаружили в начале августа.

На данном этапе перед ними не стоит задача эксгумировать останки - исследователи лишь обнаруживают места захоронений, фиксируют их границы и проверяют щупом глубину, оценивая приблизительное количество останков. Извлекать их можно только по решению суда в присутствии сотрудников полиции, прокуратуры и судебных медиков. Это следующий шаг.

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В 2008 году здесь нашли останки 1086 человек. Большинство из них были убиты пистолетными выстрелами в затылок. Рядом с костями находились личные вещи - портсигары, кольца и так далее. Некоторые предметы позволили датировать гибель людей 1937-1938 гг.

"То, что осталось от людей, и обнаруженные предметы сложили в обычный металлический контейнер на расположенной по соседству складской территории, и на несколько лет о них забыли. И только в 2011 году, когда пресса уже устала писать о " костях в контейнере ", убитых похоронили на Западном кладбище ", - отмечает Думская.net.

По разным данным, на шестом километре Овидиопольской трассы лежат останки от 5 до 20 000 человек, расстрелянных коммунистами.







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