Об этом пишет " Радио Свобода ".

Он объяснил, что по подсчетам время этих захоронений не совпадает с периодом, когда оккупанты хоронили убитых мариупольцев, однако нужно не меньше недели, чтобы проанализировать снимки и точно определить, кому принадлежат захоронения.

"Это точно не совпадает по времени с периодом эксгумации. Это точно не совпадает с периодом, когда оккупанты собирали трупы по улицам. Это гораздо раньше. Возможно, у нас есть и такая гипотеза, это могут быть могилы не мариупольцев. Потому что россияне должны были где-то хоронить своих убитых оккупантов. И вполне возможно, что это оно. Поэтому нужно выяснить определенные детали, нам для этого понадобится не менее недели", - говорит Андрющенко.

Он также отметил, что с середины прошлого года кладбище, на котором обнаружили новые захоронения, было закрыто для посещения и охранялось оккупационной армией.

"В Мангуше похоронены в подобных захоронениях примерно 4 тысячи человек. А это захоронение по крайней мере визуально больше. На сегодняшний день мы не можем сказать точно, когда появилось это захоронение. Точно знаем, что это захоронение не делали наши коммунальщики, не делали украинские власти" "Это захоронение появилось уже за период контроля российской стороной, за период контроля оккупантами. Кто похоронен, сколько похоронено - сегодня мы сказать не можем", - добавил он.

Разрушения, зафиксированные на спутниковых снимках, были сфотографированы после середины марта 2022 года.