Об этом говорится в официальном комментарии МИД России.

"Рассматриваем эту британскую попытку использовать национальную трагедию, затронувшую сердца миллионов людей во всем мире, с геополитической целью для сведения счетов с нашей страной в дни траура как глубоко аморальную", – заявила Захарова.

В комментарии высказано предположение, что российская делегация не была приглашена на траурные меры из-за агрессии Москвы в Украине.

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"Это особенно кощунственно перед памятью Елизаветы II, которая, как известно, служила в годы Второй мировой войны в рядах территориальной обороны британских вооруженных сил, которые сражались с нацистами и их украинскими пособниками - Степаном Бандерой и Романом Шухевичем", - считает официальный представитель российского МИД.