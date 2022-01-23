Захарова уже говорит о "провокациях" со стороны Украины во время олимпиады в Пекине
Представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на информацию Bloomberg по поводу высказанной в адрес Владимира Путина просьбы от руководства Китая: не трогать Украину во время Зимней олимпиады в столице КНР
Об этом она написала у себя в ТГ-канале, передает Еспресо.TV .
Захарова отрицает саму возможность подобного разговора Си Цзипиня с Путиным и обвинила в подготовке "провокаций" в период февральских олимпийских игр Соединенные Штаты Америки и Украину.
Читайте также: Пушилин "знает", что ВСУ "готовит" в ОРДО два этапа мощных терактов
По ее мнению, именно так разворачивались события 2008 года в Грузии, когда, напомним, под предлогом "освобождения" и "защиты" Южной Осетии российское войско ворвалось на суверенную грузинскую территорию.
"Войну начала Грузия", - убеждает Захарова.
"Поэтому ждем провокаций... Как информационных, так, нельзя исключать, и военных", - подытожила пресс-секретарь МИД РФ.
Справка
Как заявлял перед этим в эфире "Еспресо" российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин, Путин может ударить по Украине на новых направлениях во время нынешней Зимней Олимпиады в Пекине (Китай).
По словам политика, у руководителя государства-агрессора такой стиль поведения и принятия решений. Именно так он действовал в предыдущих подобных случаях.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут 4-20 февраля в Пекине.
В то же время, 10-20 февраля, в Беларуси пройдут учения при широчайшем участии российских военных. Причем, в местах вдоль границы с Украиной.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.13
Покупка 28.13Продажа 28.41
-
EUR
Покупка 31.82Продажа 32.26
- Актуальное
- Важное