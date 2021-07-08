Заказанной вакцины от коронавируса хватит всем украинцам, - Шмыгаль

Об этом он заявил в интервью изданию LRT, передает правительственный портал .

Шмыгаль отметил, что в начале пандемии страны столкнулись с проблемой обеспечения вакцинами от коронавируса, поэтому производители не успевали обеспечить международный спрос.

Напомним, в Украине полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины от COVID-19 - 1 018 258 человек.

"Сейчас ситуация выглядит иначе. Благодаря слаженной работе президента Украины, правительства, а также при поддержке международных партнеров, в том числе благодаря механизму COVAX, Украина имеет договоренности на поставки достаточного количества безопасных вакцин, которых хватит всем украинцам", - подчеркнул премьер.

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