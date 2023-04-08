Об этом сообщили в главном управлении нацполиции в Одесской области.

"Гражданин Турецкой Республики нанял киллера для убийства двух деловых партнеров: один его компаньон погиб, другой выжил, но остался парализованным. Чтобы избежать наказания, злоумышленник начал скрываться и в конце концов бежал из Турции", - отметили в пресс-службе.

Правоохранители задержали находившегося в международном розыске преступника в Одессе. Согласно турецкому законодательству ему грозит пожизненное заключение. В настоящее время решается вопрос о его аресте и экстрадиции.