Заказал убийство бизнес-партнеров: в Одессе задержан находившийся в международном розыске гражданин Турции
Правоохранители в Одессе задержали гражданина Турции, находящегося в международном розыске за организацию убийства своих деловых партнеров
Об этом сообщили в главном управлении нацполиции в Одесской области.
"Гражданин Турецкой Республики нанял киллера для убийства двух деловых партнеров: один его компаньон погиб, другой выжил, но остался парализованным. Чтобы избежать наказания, злоумышленник начал скрываться и в конце концов бежал из Турции", - отметили в пресс-службе.
Правоохранители задержали находившегося в международном розыске преступника в Одессе. Согласно турецкому законодательству ему грозит пожизненное заключение. В настоящее время решается вопрос о его аресте и экстрадиции.
- Напомним, пограничники пункта "Табаки" в Одесской области задержали мужчину, который пытался вывезти мощи 80 святых, икону и храмовый аналой
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