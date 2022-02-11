Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области перешли в "красную" зону карантина, а Полтавщина - в "желтую"

Об этом сообщает Минздрав.



На Закарпатье коэффициент выявления новых заболеваний коронавирусом по состоянию на 10 февраля составляет 29,9% при целевом значении ≤20% / <4%. Также 9 февраля в регионе зарегистрировали превышенный уровень госпитализаций – 61,7 при целевом показателе ≤60 на 100 тыс. населения. Однако 10 февраля этот показатель стал 59,4.



В Луганской области коэффициент выявления новых случаев заболевания коронавирусом равен 29,4%. Кроме того, 9 февраля здесь зафиксировали превышенный уровень госпитализаций - 60,1 на 100 тыс. населения. За 10 февраля количество госпитализаций снизилось до 56,4.



На Хмельнитчине превышен коэффициент выявления новых инфицирований - 46,4%, а также уровень госпитализаций - 103,9.



Полтавская область перешла из "оранжевой" в "желтую" зону карантинных ограничений. Здесь нормализовались все показатели.

Напомним, ранее сообщалось, что 19 областей и Киев находятся в "оранжевой" зоне карантина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb