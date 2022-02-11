Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области перешли в "красную" зону карантина, а Полтавщина - в "желтую"
11 февраля Закарпатье, Луганская и Хмельницкая области перешли из "оранжевой" в "красную" зону карантина, а Полтавщина оказалась в "желтой"
Об этом сообщает Минздрав.
На Закарпатье коэффициент выявления новых заболеваний коронавирусом по состоянию на 10 февраля составляет 29,9% при целевом значении ≤20% / <4%. Также 9 февраля в регионе зарегистрировали превышенный уровень госпитализаций – 61,7 при целевом показателе ≤60 на 100 тыс. населения. Однако 10 февраля этот показатель стал 59,4.
В Луганской области коэффициент выявления новых случаев заболевания коронавирусом равен 29,4%. Кроме того, 9 февраля здесь зафиксировали превышенный уровень госпитализаций - 60,1 на 100 тыс. населения. За 10 февраля количество госпитализаций снизилось до 56,4.
На Хмельнитчине превышен коэффициент выявления новых инфицирований - 46,4%, а также уровень госпитализаций - 103,9.
Полтавская область перешла из "оранжевой" в "желтую" зону карантинных ограничений. Здесь нормализовались все показатели.
- Напомним, ранее сообщалось, что 19 областей и Киев находятся в "оранжевой" зоне карантина.
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