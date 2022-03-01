Закарпатская бригада уничтожила 10 оккупантов и захватила их БМП
28 февраля рота 128-й Закарпатской бригады уничтожила десять россиян, еще троих взяла в плен и захватила БМП оккупантов
Об этом 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада сообщает в фейсбуке.
Ее подразделения находятся в горячих точках войны на Востоке Украины. Во время зачистки населенных пунктов, которые пытались захватить россияне, но были отброшены, рота бригады уничтожила десять оккупантов, взяла в плен еще троих, а также захватила их БМП.
Как отмечают в подразделении, по всей линии огня происходят жесткие столкновения с врагом.
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