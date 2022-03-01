Закарпатская бригада уничтожила 10 оккупантов и захватила их БМП

Об этом 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада сообщает в фейсбуке.



Ее подразделения находятся в горячих точках войны на Востоке Украины. Во время зачистки населенных пунктов, которые пытались захватить россияне, но были отброшены, рота бригады уничтожила десять оккупантов, взяла в плен еще троих, а также захватила их БМП.



Как отмечают в подразделении, по всей линии огня происходят жесткие столкновения с врагом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb