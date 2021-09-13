Закарпатье со следующей недели перейдет в "желтую" зону карантина

Об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.



"Ситуация с заболеваемостью COVID-19 существенно ухудшается. Со следующей недели Закарпатье будет отнесено к "желтому" уровню опасности", - сообщил он.

Полосков отметил, что после перехода на "желтый" уровень:

продолжат работу образовательные учреждения, в которых более 80% персонала вакцинированы одной или двумя дозами вакцины; учебные заведения, которые не имеют более 80% вакцинированного персонала - будут закрыты на карантин; дети, ученики и студенты закрытых учебных заведений будут вынуждены находиться дома.

Правительство изменило карантин в Украине. Вакцинированных граждан ожидает значительное количество привилегий.

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