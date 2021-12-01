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Закарпатье остается единственным регионом, где ухудшается COVID-ситуация, - Ляшко

1 декабря, 2021 среда
20:15
Общество коронавирус

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Закарпатская область единственная из всех регионов Украины, где эпидемиологическая ситуация ухудшается

Об этом он сообщил в Facebook.

"В области (Закарпатской – ред.) продолжается фиксировать столько же случаев коронавирусной болезни, как и на прошлой неделе. При том, что средний по стране процент спада количества новых случаев заболевания составляет 20%”, - отметил Ляшко.

Как сообщает министр, что в области за последнюю неделю количество госпитализаций возросло на 9%, в то время как в других регионах страны оно снизилось на 13%.

"Закарпатская область является единственным регионом Украины, где госпитализации преобладают над выписками. Такой разрыв составляет +15%, и в последнее время только растет. При том, что в среднем по стране количество госпитализированных на -19% меньше количества выписанных", - добавил. Ляшко.

Загруженность коек в регионе растет, занятость коек с кислородом составляет 62%.

Тем не менее, уровень вакцинации от COVID-19 остается низким.

  • Напомним, Виктор Ляшко рассказал, когда может начаться новая волна COVID-19 и сообщил, что третья доза вакцинации от COVID-19 будет доступна украинцам уже в начале 2022 года.
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