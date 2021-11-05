Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика Закарпатье демонстрирует падение уровня сотрудничества в громадах, - социсследование

Закарпатье демонстрирует падение уровня сотрудничества в громадах, - социсследование

5 ноября, 2021 пятница
19:59
Экономика Андрей Дрыга

В рамках II форума идей и решений Re:Open Zakarpattia состоялась презентация результатов исследования SCORE 2021 "Децентрализованная и сплоченная Украина"

По словам руководителя программ в Украине Центра устойчивого мира и демократического развития (SeeD) Андрея Дрыги, основными направлениями, которые стремились охватить, были видение общего будущего с временно оккупированными территориями, сценарии их реинтеграции, отношение к власти, потребление медиаконтента, политическая ориентация и видение будущего Украины.

Одним из измеряемых показателей стало доверие к власти. По данным исследования, в Украине наблюдается постоянный рост доверия к местным властям. Кроме того, ощущается рост поддержки национальных реформ, в частности, наибольший уровень имеет национальная поддержка децентрализации - 4,3 балла из 10 возможных. Это самая большая поддержка среди других реформ. Однако если смотреть на цифры по регионам, то Закарпатье и Одесчина - более скептически к этому относятся.

Как отметили аналитики, люди, поддерживающие децентрализацию, имеют и большую приверженность сплоченности. Национальный показатель по этому параметру составляет 5,4 балла.

Важным показателем является вертикальная сплоченность. Здесь ситуация сложнее, ведь 82% украинцев считают, что власти не заботятся об интересах простых украинцев и не уделяют одинаковое внимание всем областям. При этом на Закарпатье этот показатель еще меньше национального.

На активность украинцев оказывает сильное влияние показатель ощущения влияния. По словам Андрея Дрыги, сейчас украинцы начинают понимать, что они агенты влияния в своих громадах. Поэтому для решения проблем нужно больше привлекать локальные громады. Показатель горизонтальной сплоченности в Украине выше значения сплоченности вертикальной. Сейчас люди больше полагаются на сообщество, людей вокруг. Однако, по мнению Андрея Дрыги, этот показатель не столь высок, как хотелось.

Вопрос социальной толерантности тоже исследовался в рамках SCORE 2021 "Децентрализованная и сплоченная Украина". По итогам исследования, на национальном уровне украинцы стали лучше относиться к меньшинствам по разным признакам. Этот показатель невысок в Закарпатье (3,5 балла из 10), и в этом есть определенные вызовы.

Как утверждают авторы исследования, уровень сотрудничества в громадах находится на среднем уровне в Украине. В динамике он растет, стремительный рост показывает Черновицкая область, Закарпатье показывает падение. Чувство принадлежности к своей стране на Закарпатье имеет меньший уровень, чем соседние области, в частности ниже показателя Львовщины, который показывает фантастический уровень (9,5 балла из 10). Однако что касается Закарпатья, то ощущение принадлежности к селу, поселку или городу в Закарпатье сильнее, чем даже ощущение принадлежности к стране (7,4 балла из 10).

Своеобразным клеем, который скрепляет население Украины, есть чувство плюралистической украинской идентичности. Так, респонденты исследования склонны считать, что если человек живет в Украине, он может считать себя украинцем. На национальном уровне этот показатель вырос, но в Закарпатье - как нигде больше. Так, 91% жителей Закарпатья считают, что живущие в Украине люди могут быть украинцами, независимо от их этнического происхождения или религии.

Способствует объединению и столь важный фактор, как инфраструктура. Так, в частности, удовлетворенность жителей Закарпатья развитием инфраструктуры, строительством дорог составляет 5,6 из 10 баллов.

Выборка опроса составила 19 тысяч респондентов, а само исследование включает более 200 показателей по 13 направлениям. В исследование попали также данные с неподконтрольных правительству территорий.

новости Закарпатья
Читайте также:
3 ноября, 2021 среда
"Низкий вам поклон, мы единый народ": участница митинга антивакцинаторов поблагодарила россиян за денежную поддержку
4 ноября, 2021 четверг
"Правый сектор" на Банковой: убийство в Сумах грозит новым парадом сепаратистских республик
Ірина Геращенко
5 ноября, 2021 пятница
"Ответка" Зеленского. За высказывание двухлетней давности о "зеленых человечках" Геращенко хотят лишить права участвовать в пяти заседаниях Рады
Киев
+15
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.05
    Покупка 26.05
    Продажа 26.3
  • EUR
    Покупка 29.98
    Продажа 30.4
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, пятница
5 ноября
21:10
"Так выглядит настоящая сила людей": Грета Тунберг в Глазго приняла участие в массовой акции против климатических изменений
20:55
Новый тренер "Барселоны" определился с трансферными целями
20:40
Сразу после освобождения генерал Павловский с женой поблагодарили Порошенко
20:39
В Украине может пройти чемпионат Европы по футболу
20:17
Зеленский подписал закон о меценатской деятельности в спорте
Зеленский подписал закон о выделении 800 млн грн на кислородные станции
20:08
"Отношения с Россией всегда были особыми": Меркель выступила за диалог с РФ
19:57
Ломаченко попал в топ-10 лучших боксеров XXI века
19:49
Месси сообщили, что он выигрывает "Золотой мяч", - СМИ
19:24
Международные эксперты опубликовали новые доказательства вооруженной агрессии против Украины
18:59
"Я в шоке", - 20-летний футболист "Шахтера" рассказал, как ему аплодировали фанаты "Реала" в матче ЛЧ
18:54
Из-за аварий на электросетях украинцы за 9 месяцев недополучили электроэнергии на около 37 млн грн
18:47
Анатолий Ткачук
В Закарпатье нужно развивать сельское хозяйство для богатых, - эксперт
18:20
сепар
В Черкасской области трех боевиков "ЛНР" и "ДНР" осудили за террористическую деятельность
18:12
Задействовали запрещенные минометы: россияне 5 раз нарушили "тишину", ранен боец ООС
18:05
Стало известно, сыграет ли Ярмоленко в решающем матче сборной Украины в отборе ЧМ-2022
17:48
Дмитрий Кулеба на форуме в Закарпатье
Мы повторно открываем Закарпатье – Кулеба
17:45
Верховная Рада разблокировала подписание закона о независимости Нацбанка
17:35
вакцина AstraZeneca
Во Львовской области утилизируют 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca
17:26
Василий Ломаченко - Теофимо Лопес
Обидчик Ломаченко Лопес неожиданно засыпал украинского боксера комплиментами
17:09
Макс Кілман
Украинский футболист продлил контракт с клубом АПЛ
17:02
Кулеба
"Это была дипломатическая шпилька": Дмитрий Кулеба о реакции Венгрии на вступление Украины в НАТО
16:51
самолет covid
В ЕС рекомендуют ограничить въезд украинским туристам - каждая страна евросообщества будет решать отдельно
16:51
"ПолитКлуб Виталия Портникова" 5 ноября. Вакцинация и конституционные права граждан
16:51
Дмитрий Разумков
"Разумная политика" от Разумкова: экс-спикер создал межфракционное объединение в ВР
16:36
Во Вьетнаме от коронавируса ошибочно вакцинировали 18 младенцев
16:34
Президент Португалии назначил досрочные парламентские выборы
16:31
Зеленский подписал закон об олигархах
16:20
Чжан Чжань
Заключенной за освещение эпидемии COVID-19 китайской журналистке грозит смерть в результате голодовки, - The Guardian
16:12
Юрий Досяк
Остановилось сердце ветерана АТО Юрия Досяка, который прошел Иловайск и был в российском плену
16:09
карантин
С 8 ноября Волынская область переходит в "красную" зону
16:03
Украинцам нужно научиться превращать свою мультикультурность в энергию, - Шеремета
15:59
Майк Тайсон
Легенда бокса Тайсон вслед за Фьюри решил подготовить Джошуа к реваншу с Усиком
15:47
Даниил Гетманцев
Бюджет получил почти 7 млн грн с начала налоговой амнистии, - Гетманцев
15:26
Хави
Официально: легендарный футболист Хави возглавит "Барселону"
15:10
Виктор Ляшко
Ляшко рассказал, когда украинцам будет доступна бустерная доза вакцины против COVID-19
14:58
посольство РФ Берлин
В Берлине нашли мертвым российского дипломата, СМИ говорят – "сотрудник ФСБ"
14:46
доктор
Фонд соцстрахования не будет платить пособие по больничным работникам, отстраненным из-за отказа от вакцинации от COVID-19
14:43
Pfizer
На 89% ниже уровень госпитализаций: в США завершили испытание таблеток от COVID-19 Pfizer
14:36
Состояние Саакашвили ухудшилось, начались проблемы с памятью, - News Georgia
14:09
Олег Сенцов
Венгерский сеператизм – это басни, - Олег Сенцов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV