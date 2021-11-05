Закарпатье демонстрирует падение уровня сотрудничества в громадах, - социсследование

По словам руководителя программ в Украине Центра устойчивого мира и демократического развития (SeeD) Андрея Дрыги, основными направлениями, которые стремились охватить, были видение общего будущего с временно оккупированными территориями, сценарии их реинтеграции, отношение к власти, потребление медиаконтента, политическая ориентация и видение будущего Украины.



Одним из измеряемых показателей стало доверие к власти. По данным исследования, в Украине наблюдается постоянный рост доверия к местным властям. Кроме того, ощущается рост поддержки национальных реформ, в частности, наибольший уровень имеет национальная поддержка децентрализации - 4,3 балла из 10 возможных. Это самая большая поддержка среди других реформ. Однако если смотреть на цифры по регионам, то Закарпатье и Одесчина - более скептически к этому относятся.



Как отметили аналитики, люди, поддерживающие децентрализацию, имеют и большую приверженность сплоченности. Национальный показатель по этому параметру составляет 5,4 балла.



Важным показателем является вертикальная сплоченность. Здесь ситуация сложнее, ведь 82% украинцев считают, что власти не заботятся об интересах простых украинцев и не уделяют одинаковое внимание всем областям. При этом на Закарпатье этот показатель еще меньше национального.



На активность украинцев оказывает сильное влияние показатель ощущения влияния. По словам Андрея Дрыги, сейчас украинцы начинают понимать, что они агенты влияния в своих громадах. Поэтому для решения проблем нужно больше привлекать локальные громады. Показатель горизонтальной сплоченности в Украине выше значения сплоченности вертикальной. Сейчас люди больше полагаются на сообщество, людей вокруг. Однако, по мнению Андрея Дрыги, этот показатель не столь высок, как хотелось.



Вопрос социальной толерантности тоже исследовался в рамках SCORE 2021 "Децентрализованная и сплоченная Украина". По итогам исследования, на национальном уровне украинцы стали лучше относиться к меньшинствам по разным признакам. Этот показатель невысок в Закарпатье (3,5 балла из 10), и в этом есть определенные вызовы.



Как утверждают авторы исследования, уровень сотрудничества в громадах находится на среднем уровне в Украине. В динамике он растет, стремительный рост показывает Черновицкая область, Закарпатье показывает падение. Чувство принадлежности к своей стране на Закарпатье имеет меньший уровень, чем соседние области, в частности ниже показателя Львовщины, который показывает фантастический уровень (9,5 балла из 10). Однако что касается Закарпатья, то ощущение принадлежности к селу, поселку или городу в Закарпатье сильнее, чем даже ощущение принадлежности к стране (7,4 балла из 10).



Своеобразным клеем, который скрепляет население Украины, есть чувство плюралистической украинской идентичности. Так, респонденты исследования склонны считать, что если человек живет в Украине, он может считать себя украинцем. На национальном уровне этот показатель вырос, но в Закарпатье - как нигде больше. Так, 91% жителей Закарпатья считают, что живущие в Украине люди могут быть украинцами, независимо от их этнического происхождения или религии.



Способствует объединению и столь важный фактор, как инфраструктура. Так, в частности, удовлетворенность жителей Закарпатья развитием инфраструктуры, строительством дорог составляет 5,6 из 10 баллов.



Выборка опроса составила 19 тысяч респондентов, а само исследование включает более 200 показателей по 13 направлениям. В исследование попали также данные с неподконтрольных правительству территорий.