"Заканчиваю путешествие": Месси сделал заявление по поводу будущего в сборной Аргентины
Лионель Месси заявил, что 18 декабря в последний раз сыграет за сборную Аргентины на чемпионатах мира
Об этом он рассказал в комментарии Ole .
По словам Месси, он завершает свое путешествие на чемпионатах мира.
"Очень рад, что смог достичь этого. Заканчиваю свое путешествие на чемпионатах мира, сыграв свой последний матч в финале", - сказал Месси.
На вопрос, будет ли для него эта игра последней Аргентины на ЧМ, он ответил утвердительно.
"Да, конечно, да. До следующего чемпионата мира много лет. И такой конец самый лучший", - подытожил Месси.
В то же время, он не уточнил, будет ли еще играть за национальную команду в других турнирах.
35-летний Лионель Месси выступал на пяти чемпионатах мира и завоевал серебро ЧМ-2014.
Следующий чемпионат мира по футболу состоится в 2026 году в США, Канаде и Мексике.
В финале ЧМ-2022 Аргентина 18 декабря встретится с победителем полуфинала между Францией и Марокко, которые начнут свою игру в 21:00.
- 13 декабря в первом полуфинале ЧМ-2022 сборная Аргентины уверенно одержала победу над Хорватией.
- Лионель Месси сравнялся с Диего Марадоной по голевым передачам на чемпионатах мира.
- Кроме того, Месси назвал выход в финал чемпионата мира-2022 по футболу одним из самых трогательных моментов в карьере.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.5
Покупка 39.5Продажа 40.21
-
EUR
Покупка 41.07Продажа 42.17
- Актуальное
- Важное