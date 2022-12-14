Об этом он рассказал в комментарии Ole .

По словам Месси, он завершает свое путешествие на чемпионатах мира.

"Очень рад, что смог достичь этого. Заканчиваю свое путешествие на чемпионатах мира, сыграв свой последний матч в финале", - сказал Месси.

На вопрос, будет ли для него эта игра последней Аргентины на ЧМ, он ответил утвердительно.

"Да, конечно, да. До следующего чемпионата мира много лет. И такой конец самый лучший", - подытожил Месси.

В то же время, он не уточнил, будет ли еще играть за национальную команду в других турнирах.

35-летний Лионель Месси выступал на пяти чемпионатах мира и завоевал серебро ЧМ-2014.

Следующий чемпионат мира по футболу состоится в 2026 году в США, Канаде и Мексике.

В финале ЧМ-2022 Аргентина 18 декабря встретится с победителем полуфинала между Францией и Марокко, которые начнут свою игру в 21:00.

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