"Закачали газа больше, чем предполагалось": в Нафтогазе рассказали о подготовке к зиме
В украинских газохранилищах сейчас 11,7 млрд куб. м газа. В рамках подготовки к зиме в июле Нафтогаз закачал больше голубого топлива, чем предполагалось
Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.
По его словам, имеющийся объем газа соответствует плану подготовки запасов голубого топлива к следующей зиме.
"От старта сезона закачки в 2023 году в украинские подземки уже направлено 2,5 млрд куб. м газа. Этот уровень соответствует аналогичному периоду 2022 года. В целом подготовка запасов газа к следующей зиме идет по плану, к тому же в июле мы закачали даже больше газа, чем предполагалось", – рассказал Черны.
Он отметил, что потребление газа во втором квартале 2023 года увеличилось по отношению к аналогичному периоду 2022 года на 13%.
"Рост уровня потребления газа вызван многими факторами, в том числе постепенным восстановлением экономики нашей страны. Но, как мы видим по имеющимся данным, нам все равно удается достигать всех поставленных целей в рамках подготовки к следующей зиме", - сказал председатель правления Нафтогаза.
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