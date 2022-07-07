Заинтересованность ФСБ России в УПЦ остается, - глава Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Елена Богдан
Глава Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Елена Богдан рассказала, что Митрополит Онуфрий вышел из Синода РПЦ
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"В официальном письме Митрополит Онуфрий четко отметил, что УПЦ больше не руководствуется решениями Архиерейского Собора РПЦ и официально сообщил об отмежевании от Московского патриархата. Понимаем, что заинтересованность ФСБ в УПЦ остается и нужна осторожность. Единственной связью, которая есть в документах УПЦ с РПЦ - это отсылка к грамоте Алексия, где указано о связи с Вселенским Православием через РПЦ. Киевская митрополия УПЦ объясняет, что эта связь не означает, что какие-либо действия будут координироваться и согласовываться с РПЦ", - сказала Богдан.
Также глава Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести добавила, что происходит аннексия Луганской епархии.
"Недавно состоялась аннексия Крымских епархий УПЦ со стороны РПЦ, аналогичные процессы происходят с Луганской епархией. То есть РПЦ на отмежевание УПЦ уже отреагировало тем, что пытается забирать в прямое подчинение патриарха Кирилла епархии и приходы УПЦ на оккупированных территориях. Фактическки - это потеря приходов на оккупированных территориях", - подчеркнула Богдан.
- Представители духовенства Православной Церкви и Украинской Православной Церкви 5 июля провели встречу на территории Софии Киевской
- Русская православная церковь забрала из подчинения Украинской православной церкви московского патриархата епархии из оккупированного РФ Крыма
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.4
Покупка 34.4Продажа 35.28
-
EUR
Покупка 35.02Продажа 36.35
- Актуальное
- Важное