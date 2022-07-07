Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"В официальном письме Митрополит Онуфрий четко отметил, что УПЦ больше не руководствуется решениями Архиерейского Собора РПЦ и официально сообщил об отмежевании от Московского патриархата. Понимаем, что заинтересованность ФСБ в УПЦ остается и нужна осторожность. Единственной связью, которая есть в документах УПЦ с РПЦ - это отсылка к грамоте Алексия, где указано о связи с Вселенским Православием через РПЦ. Киевская митрополия УПЦ объясняет, что эта связь не означает, что какие-либо действия будут координироваться и согласовываться с РПЦ", - сказала Богдан.

Также глава Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести добавила, что происходит аннексия Луганской епархии.

"Недавно состоялась аннексия Крымских епархий УПЦ со стороны РПЦ, аналогичные процессы происходят с Луганской епархией. То есть РПЦ на отмежевание УПЦ уже отреагировало тем, что пытается забирать в прямое подчинение патриарха Кирилла епархии и приходы УПЦ на оккупированных территориях. Фактическки - это потеря приходов на оккупированных территориях", - подчеркнула Богдан.

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