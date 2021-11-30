Загрязняли земли отходами из COVID-отделений: в Киевской области прокуратура разоблачила преступную группу

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.



По данным следствия, участники организованной преступной группировки в течение 2020-2021 годов получили для утилизации от представителей здравоохранительных учреждений более 6 тыс. тонн опасных медицинских отходов. Среди них, в частности, отходы из инфекционных больниц и отделов COVID: пробирки с кровью, биологическими жидкостями, медицинские перчатки, шприцы, иглы, бинты, люминесцентные лампы и т.д. Злоумышленники использовали подконтрольное общество и сбрасывали отходы на земельные участки в трех областях.







Кроме этого, в апреле 2021 года обществу аннулировали лицензию на операции по обращению с опасными отходами, но его должностные лица продолжили заключать договоры на утилизацию медицинских отходов. В результате они завладели средствами в сумме более полумиллиона гривен.



Специализированная экологическая прокуратура Офиса генпрокурора сообщила директору общества о подозрении в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, а также в завладении имуществом в крупных размерах (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 325, ч. 4). ст.191 Уголовного кодекса Украины). Его сообщника подозревают в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, совершенном в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 325 УКУ).



Следователи решают вопрос об объявлении подозрения еще трем сотрудникам общества, а также избранию подозреваемым меры пресечения.

Напомним, 12 ноября Соломенская окружная прокуратура Киева разоблачила схему по изготовлению поддельных COVID-сертификатов и результатов ПЦР-тестов в столице.