Загрязнили реку на 23 млн грн: Житомирводоканал в августе слил в Тетерев 120 тыс. куб.м отходов
Государственная экологическая инспекция насчитала почти 23 млн грн убытков за загрязнение реки Тетерев коммунальным предприятием "Житомирводоканал"
Об этом председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный сообщил в Facebook.
По словам Малеваного, первые сбросы в реку Тетерев предприятие осуществило 7 августа. В течение следующих двух дней Госэкоинспекция Полесского округа мониторила ситуацию.
"Ежедневно наши специалисты отбирали пробы воды и осуществляли их лабораторную экспертизу, по результатам которой зафиксировано отклонение от нормы по содержанию аммиака, нитритов, нитратов, железа, фосфата, химического и биохимического потребления кислорода, взвешенным веществам. Также зафиксировано низкое содержание растворенного кислорода в воде" , - написал Рисованный.
Он добавил, что ГЭИ также отобрала образцы почвы, на которую попали нечистоты. Там обнаружено превышение содержания аммония в три раза, фосфора в 1,5 раза, хлоридов - в 2,5 раза.
Малеваный отметил, что 9 августа Инспекция Полесского округа осуществила внеплановую проверку Житомирводоканала, по результатам которой установила, что в целом предприятие сбросило в Тетерев 120 тыс. куб. м неочищенных сточных вод. В результате это не только загрязнили воду, но и повлекло массовую гибель рыбы - более 27 тыс. единиц.
Всего, по словам главы ГЭИ, было начислено почти 23 млн грн убытков. В частности, за сброс неочищенных сточных вод - 13,1 млн грн, за гибель рыбы - 8,900000 млн грн, за загрязнение земельных ресурсов - почти 880 тыс. Ггрн.
Малеваный добавил, что ГЭИ направила материалы проверки в правоохранительные органы.
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