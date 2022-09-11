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Загрязненный воздух влияет на развитие рака: ученые совершили прорыв в исследовании заболевания

11 сентября, 2022 воскресенье
13:49
Здоровье COVID-19

Исследователи говорят, что выяснили, как загрязненный воздух приводит к раку, и сделали открытие, полностью изменяющее наше понимание того, как возникают опухоли

Об этом пишет BBC.

Команда из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне показала, что загрязнение воздуха не причиняет вред, а пробуждает старые поврежденные клетки. Один из ведущих мировых экспертов, профессор Чарльз Суонтон, сказал, что этот прорыв ознаменовал "новую эру". И теперь будет возможно разработать лекарства, которые остановят образование рака. Ведь полученные данные могут объяснить, как сотни веществ, вызывающих рак, действуют на организм.

Классический взгляд на рак начинается с концентрации на здоровой клетке. Болезнь приобретает все новые и новые мутации в своем генетическом коде или ДНК, пока не достигнет переломной точки. Затем она превращается в рак и стремительно растет.

Но с этой идеей есть проблемы: раковые мутации обнаруживаются в, казалось бы, здоровых тканях, и многие вещества, которые, как известно, вызывают рак, включая загрязнение воздуха, кажется, не повреждают ДНК человека.

Исследователи предоставили доказательства другой идеи. Повреждение уже есть в ДНК нашей клетки, возрастая по мере того, как мы растем и стареем, но что-то должно нажать на триггер, который делает клетку раковой.

Это открытие было сделано в результате исследования того, почему некурящие болеют раком легких. Большинство случаев рака легких вызвано курением, но все же один из 10 случаев в Великобритании связан с загрязнением воздуха.

Ученые Института Крика сосредоточились на форме загрязнения, называемой твердыми частицами 2,5 (известны как PM2,5), которые намного меньше диаметра человеческого волоса.

Благодаря серии подробных экспериментов на людях и животных они показали:

- в местах с более высоким уровнем загрязнения воздуха было больше случаев рака легких, вызванных не курением;

- вдыхание PM2,5 приводит к выделению химического сигнала тревоги – интерлейкина-1-бета – в легких;

- это вызывает воспаление и активирует клетки в легких, чтобы помочь восстановить любые повреждения;

– но примерно одна из каждых 600 000 клеток в легких 50-летнего человека уже содержит потенциально раковые мутации.

Мутации приобретаются с возрастом, но выглядят абсолютно здоровыми, пока их не активирует химический сигнал и они не становятся раковыми.

Важно то, что исследователи смогли остановить образование рака у мышей, подвергшихся воздействию загрязненного воздуха, используя препарат, блокирующий сигнал тревоги.

Результаты являются двойным прорывом как для понимания влияния загрязнения воздуха, так и для основ того, как мы заболеваем раком.

Доктор Эмилия Лим, одна из исследователей Crick, сказала, что люди, которые никогда не курили, но заболели раком легких, часто не знают почему.

"Это очень важно, ведь 99% людей в мире живут в местах, где уровень загрязнения воздуха превышает нормы ВОЗ, поэтому это действительно влияет на всех нас", - говорят ученые.

Но результаты также показали, что одних только мутаций не всегда достаточно, чтобы вызвать рак. Может потребоваться дополнительный элемент.

Профессор Свонтон сказал, что это самое интересное открытие, с которым сталкивалась его лаборатория, поскольку оно "фактически переосмысливает наше понимание того, как возникают опухоли". Он сказал, что это приведет к "новой эре" молекулярной профилактики рака.

  • Напомним, действительно ли врачи до сих пор не знают , что такое рак? Оказывается, что больше знают, чем нет. За последние годы медицина достаточно четко поняла, что такое тот краб (его по-разному называют).

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