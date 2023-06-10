Загрязнение вредными веществами реки Ингулец превышает норму

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Лабораторные исследования установили превышение предельно допустимых концентраций в реке Ингулец аммонийного азота, железа общего и взвешенных веществ.

"Повышено содержание сухого остатка, что объясняется естественным фоном реки", - говорится в сообщении.

Также в инспекции отметили, что по сравнению с предыдущим днем показатели концентрации вредных веществ несколько снизились.

Справка. Река Ингулец протекает в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях. Ингулец образует Ингулецкий лиман в ширину до 1 км и впадает в Днепр несколькими рукавами возле села Садового, в 40 км от Херсона.

Из-за подрыва ГЭС поднимается вода в реке Ингулец

Под угрозой затопления оказались населенные пункты Калиновской общины. Речь идет о таких населенных пунктах: Калиновское, Завет, Бобровый Угол, Малая Сейдеминуха и Краснолюбецк.

Вода вплотную приближается к домам местных жителей. Из-за подтопления моста невозможен проезд в село Заповит.

Херсонская ОВА сообщает, что в Токаревке, Понятовке, Новотягинцы и Ивановке уровень воды снизился в среднем на 20 сантиметров и сейчас составляет 6,15 метра. В Токаревке подтоплены два нежилых дома, в Понятовке - 5 домов.

Также в Никольском уровень воды снизился на 50 сантиметров и сейчас составляет 6,15 метра. Там подтоплены 15 домов.

"В целом по правобережной части области уровень воды сохраняется на отметке 5,61 метра", - говорится в сообщении.

Ситуация с подтоплением

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, также села и города Николаевской области, поднялся уровень воды и на Днепропетровщине , что повлекло за собой массовый мор рыб. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь.

В результате на вечер вторника в Николаеве зафиксировали подтопление в четырех районах города. Уровень воды поднялся на 82 см. В области были разрушены и затоплены мосты и огороды. В среду 7 июня подтопления держались в четырех районах Николаева.

По состоянию на 8 июня в акватории Николаева уровень воды вырос до 102 см.

В пятницу, 9 июня, в Николаеве продолжили следить за уровнем воды в акватории. Сообщалось, что за ночь уровень воды в городе упал на 2 см, а утром еще на 3 см.

Утром 10 июня сообщалось, что в акватории Николаева уровень воды составляет 88 сантиметров.