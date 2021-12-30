Загрязнение воздуха в Сумской области: прокуратура добилась взыскания с предприятия 4 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.



Прокуроры доказали, что общество в течение 9 месяцев без специального разрешения эксплуатировало стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.



Согласно требованиям законодательства, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками могут производиться после получения разрешения для субъекта хозяйствования.



Руководители ПАО пытались уйти от ответственности. Общество обжаловало решение об удовлетворении иска прокурора в суд кассационной инстанции, но Верховный Суд согласился с доводами прокурора и оставил кассационную жалобу ответчика без удовлетворения.

Напомним, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов представило интерактивную карту предприятий-загрязнителей окружающей среды на платформе Экосистема.