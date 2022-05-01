Загрязнение воздуха из-за войны равноценно года работы металлургического предприятия, – Минокружение

Об этом сообщает Правительственный портал.

Вражеские снаряды ежедневно попадают в критическую инфраструктуру и жилые дома Украины. Оккупанты обстреливают нефтебазы, химзаводы и другие промышленные объекты. Все это приводит к значительным возгораниям и приводит к загрязнению атмосферного воздуха опасными веществами. Минокружение отмечает, что объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за время ведения боевых действий на территории Украины уже можно приравнять к выбросам одного металлургического предприятия за весь год работы. Кроме этого, это наносит еще и миллионный ущерб Украине.



"Так, например, в результате сгорания 100 тонн дизельного топлива, размер нанесенного ущерба может составлять более 3,6 млн грн - в зависимости от объемов выбросов тех или иных загрязняющих веществ, коэффициентов опасности, воздействия на окружающую среду, масштаба события и т.п.; при сгорании одного гектара леса только ущерб от выбросов загрязняющих веществ в атмосферу может составлять более 1,3 млн грн", – говорится в сообщении.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец отметил, что с первого дня войны в министерстве включили все возможные инструменты, чтобы мониторить, какой ущерб наносится оккупантами украинской окружающей среде.



"Вместе с подчиненными органами исполнительной власти и экоактивистами фиксируем все экопреступления рашистов. Разрабатываем алгоритмы исчисления причиненного ущерба. Расширяем показатели, которые оцениваются. Это и потери лесного фонда; потери недр; акватории; ущерб, причиненный природно-заповедному фонду;. Все это ляжет в основу материалов для обращения в Международный суд ООН и привлечения оккупанта к ответственности", — добавил он.

Известно, что в результате боевых действий российских захватчиков на побережье Черного моря все чаще обнаруживают мертвых млекопитающих.